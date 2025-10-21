Monaco-Tottenham | formazioni statistiche e anticipazioni

2025-10-21 13:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima della partita di Monaco-Tottenham. Né il Monaco né il Tottenham sono tornati in campo vincendo dopo la sosta per le nazionali, ed entrambi ora mirano a correggere alcuni errori nello scontro della fase campionato di Champions League di mercoledì allo Stade Louis II. Entrambe le squadre hanno preso un punto negli incontri della seconda giornata, quando il club della Ligue 1 ha pareggiato 2-2 il Manchester City, mentre i Lilywhites hanno giocato il loro thriller con quattro gol contro BodoGlimt. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

