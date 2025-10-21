Monaco-Tottenham Champions League 22-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Tre pareggi e una sconfitta per il Monaco nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, una vittoria, due pareggi e una sconfitta per il Tottenham nello stesso periodo. Per quanto riguarda i londinesi, è l’ultima prestazione contro l’Aston Villa a preoccupare maggiormente i tifosi. Dopo essere passati in vantaggio al quinto minuto grazie a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
21:00 Chelsea - Ajax (TV8/Max/254) 21:00 Bayern Monaco - Bruges (255) 21:00 Monaco - Tottenham (256) 21:00 Sporting Lisbona - Marsiglia (257) 21:00 Diretta Gol (Calcio/251) - X Vai su X
DESIGNAZIONI INTERNAZIONALI Giorgio Peretti, Mercoledì 22 Ottobre, sarà nel Principato di Monaco per Monaco - Tottenham, terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League. In bocca al lupo! #arbitri #AIA #sport #cal - facebook.com Vai su Facebook
Monaco-Tottenham: diretta live e risultato in tempo reale - Tottenham di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net
Pronostico Monaco-Tottenham: i numeri confermano tutto - Tottenham è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da ilveggente.it
Pronostico Monaco vs Tottenham – 22 Ottobre 2025 - Allo Stadio Louis II, il 22 Ottobre 2025 alle 21:00, va in scena una sfida intensa di UEFA Champions League tra Monaco e Tottenham. Come scrive news-sports.it