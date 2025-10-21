Monaco-Tottenham Champions League 22-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre pareggi e una sconfitta per il Monaco nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, una vittoria, due pareggi e una sconfitta per il Tottenham nello stesso periodo. Per quanto riguarda i londinesi, è l’ultima prestazione contro l’Aston Villa a preoccupare maggiormente i tifosi. Dopo essere passati in vantaggio al quinto minuto grazie a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

monaco tottenham champions league 22 10 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Monaco-Tottenham (Champions League, 22-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

monaco tottenham champions leaguePronostico Monaco-Tottenham: i numeri confermano tutto - Tottenham è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

monaco tottenham champions leaguePronostico Monaco vs Tottenham – 22 Ottobre 2025 - Allo Stadio Louis II, il 22 Ottobre 2025 alle 21:00, va in scena una sfida intensa di UEFA Champions League tra Monaco e Tottenham. Lo riporta news-sports.it

monaco tottenham champions leagueChampions League, le partite di oggi: dove vedere Barcellona-Olympiakos e Leverkusen-Psg - Champions League 2025/26, terza giornata della fase campionato: attesa per le quattro italiane, sfide interessanti su tutti i campi europei. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Monaco Tottenham Champions League