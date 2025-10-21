Monaco | Sinner va capito Italia da finale anche senza di lui Pietrangeli dice quello che non può dire Binaghi
Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha detto la sua su quanto è accaduto nelle ultime ore nel tennis mondiale. La decisione di Jannik Sinner di saltare l’appuntamento della Final Eight di Coppa Davis a Bologna è argomento di dibattito e nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, se ne è parlato. “ Per capire la vicenda, bisogna partire dalle basi. La Davis aveva un ruolo molto importante, alla stregua degli Slam, negli anni ’70. Poi abbiamo avuto un periodo in cui non avevamo in Italia super campioni e per loro aveva un significato pazzesco disputare questa competizione perché gli cambiava la carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
