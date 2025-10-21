Monaci armeni in visita alla reliquia di San Mercuriale poi le celebrazioni in rito armeno
Si avvicina la festa di San Mercuriale, primo vescovo di Forlì, la cui figura – secondo recenti ricerche storiche e scientifiche – sarebbe giunta in Romagna dalla lontana Armenia. In vista della ricorrenza, quest’anno la comunità forlivese vivrà un momento dal forte valore simbolico e spirituale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
