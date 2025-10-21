Molto rumore per nulla Ci ho provato ma non va Vediamo forse domani ha detto in collegamento telefonico lo showman bloccato da un’indisposizione

21 ott 2025

F iorello non smette di sorprendere. E lo ha fatto anche da assente: ha infatti saltato la prima puntata de La Pennicanza, il nuovo programma radiofonico su Rai Radio2 condotto insieme a Fabrizio Biggio. Ecco che cosa è successo. Fiorello lancia “La Pennicanza” e “riabilita” Raoul Bova: «Che fine avevi fatto?» X Leggi anche › Torna “La Pennicanza” di Fiorello con l’inseparabile Biggio, orari e quando inizia Fiorello salta la prima puntata de La Pennicanza. Atteso in studio, lo showman non si è presentato, bloccato da un’indisposizione. « Non sto bene, sto a casa. Molto rumore per nulla. Ci ho provato ma non va. 🔗 Leggi su Iodonna.it

