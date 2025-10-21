Molto più di una grande opera La lezione della Torino-Lione secondo Bufalini Telt
Una grande opera e non solo per le dimensioni e la portata degli investimenti. All’inizio e alla fine di un tunnel ferroviario di 57 chilometri, nel ventre del Moncenisio, c’è crescita, sviluppo, progresso. E persino un buon pezzo di mercato unico europeo. Telt, la società pubblica metà Stato francese, metà Stato italiano (attraverso Ferrovie), sta realizzando la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione. Circa 275 chilometri (di cui 50 su suolo italiano, 65 transfrontalieri e 160 su terra francese) di tecnologia e ingegneria di avanguardia. Lo scorso febbraio Telt ha compiuto dieci anni di vita e il prossimo 27 ottobre organizzerà presso Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata francese, un grande Forum in cui, oltre a fare il punto della situazione, l’azienda incontrerà professionisti, esponenti del mondo delle istituzioni, manager ed esperti del settore dei trasporti, per raccontare un nuovo modello per fare infrastrutture, a partire da una governance all’altezza e dall’equilibrio tra sostenibilità ed efficienza finanziaria. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
E' molto probabile che Sonia Bruganelli torni anche nella prossima puntata del Grande Fratello, vi piace l'idea? #grandefratello #SoniaBruganelli #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
La grande Opera Italiana all'Arena di Verona - Accadrà venerdì 7 giugno all'Arena di Verona per «La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità», l'evento ... Da ilgiornale.it
“Ho fatto cose molto pericolose, ho commesso errori e so fallire con tanto entusiasmo. Ma rimango sempre un uomo libero”: l’opera di Achille Lauro al Circo Massimo - Il camaleontico Achille Lauro ha portato in scena stasera, domenica 29 giugno, al Circo Massimo per la prima delle due date sold out (si replica il primo luglio con riempimento della capienza massima ... ilfattoquotidiano.it scrive
La scaletta del concerto del 29 giugno 2025 - 2/2 - “Ho fatto cose molto pericolose, ho commesso errori e so fallire con tanto entusiasmo. ilfattoquotidiano.it scrive