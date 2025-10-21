Una grande opera e non solo per le dimensioni e la portata degli investimenti. All’inizio e alla fine di un tunnel ferroviario di 57 chilometri, nel ventre del Moncenisio, c’è crescita, sviluppo, progresso. E persino un buon pezzo di mercato unico europeo. Telt, la società pubblica metà Stato francese, metà Stato italiano (attraverso Ferrovie), sta realizzando la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione. Circa 275 chilometri (di cui 50 su suolo italiano, 65 transfrontalieri e 160 su terra francese) di tecnologia e ingegneria di avanguardia. Lo scorso febbraio Telt ha compiuto dieci anni di vita e il prossimo 27 ottobre organizzerà presso Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata francese, un grande Forum in cui, oltre a fare il punto della situazione, l’azienda incontrerà professionisti, esponenti del mondo delle istituzioni, manager ed esperti del settore dei trasporti, per raccontare un nuovo modello per fare infrastrutture, a partire da una governance all’altezza e dall’equilibrio tra sostenibilità ed efficienza finanziaria. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Molto più di una grande opera. La lezione della Torino-Lione secondo Bufalini (Telt)