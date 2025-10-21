Molinara il consigliere comunale Cirocco aderisce a Sinistra Italiana
Tempo di lettura: 2 minuti Sinistra Italiana Benevento aggiunge un altro importante fiore al suo occhiello: l’adesione di Rocco Cirocco, storico militante della sinistra, consigliere comunale di Molinara, uomo del Fortore che da sempre si batte per la valorizzazione delle aree interne. La sua adesione a Sinistra Italiana, in un momento complesso e delicato come quello della campagna elettorale per le elezioni regionali, rappresenta una sfida ulteriore per una comunità politica che crede fermamente nei valori della partecipazione democratica e della giustizia sociale. Tutti insieme, uomini e donne di Alleanza Verdi e Sinistra, siamo sempre più convintamente impegnati ad aumentare la fiducia delle persone che non vanno più a votare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
