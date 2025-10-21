Modric utilissimo per il Milan | grinta e palloni recuperati a non finire E i messaggi a Leao …

Milan, Luka Modric è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del centrocampista rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric utilissimo per il Milan: grinta e palloni recuperati a non finire. E i messaggi a Leao …

Contenuti che potrebbero interessarti

Comunque Modric pure a 40 anni è utilissimo #MilanNapoli - X Vai su X

Albertini: "Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol" - Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l’anno dopo cosa ti manca. Segnala gazzetta.it

Video Milan Bologna (1-0)/ Gol e highlights: tre punti pesanti, Modric decide la sfida - Gara che fin dall’inizio sembra avere un canovaccio ben chiaro, il Bologna tiene il possesso palla ma è il Milan a rendersi pericoloso e subito sfiorano il gol con Santiago Gimenez che da buona ... ilsussidiario.net scrive

Modric è già il leader della squadra e di San Siro Buon impatto di tutti i nuovi - San Luka questa volta ha tradito Bologna ed esaltato il Milan che, dopo il passo falso iniziale contro la Cremonese, continua la sua marcia e si prende una (piccola) rivincita sulla squadra che gli ... Segnala gazzetta.it