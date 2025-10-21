Modric | Sono in un grande e storico club Mister vincente e tanti talenti Il mio sogno …

Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato ospite al TG1 in una breve intervista. Il suo sogno, l'obiettivo personale e il suo sogno. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: “Sono in un grande e storico club. Mister vincente e tanti talenti. Il mio sogno …”

Scopri altri approfondimenti

Terim: "Mi piace il Milan di Allegri. Modric leggenda vivente. Sono un fan di Leao" - facebook.com Vai su Facebook

Passerini: "Da quando ci sono Modric e Rabiot, nessuno arriva più in ritardo" - X Vai su X

Terim: "Allegri è un grande allenatore. Modric una leggenda vivente, e non sono sorpreso faccia ancora la differenza" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Scrive milannews.it

Milan, senti Rodrygo: “Modric tutto ciò che fa, lo fa alla perfezione” - L’attaccante del Real Madrid ha raccontato il suo legame speciale con Luka, definendone la mentalità “fuori dal comune” e ricordando lo storico assist contro il Chelsea nel 2022. Come scrive msn.com

Modric, i segreti per vincere a 40 anni: pesce, crioterapia, studio (anche dell'italiano). Il feeling con Allegri - Era il 4 agosto scorso quando il fuoriclasse croato apriva così, con queste esatte parole, la conferenza stampa di presentazione: ... Secondo corriere.it