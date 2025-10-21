Modric | Io sono venuto al Milan per vincere L’obiettivo minino è …

Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato ospite al TG1 in una breve intervista. Il suo sogno, l'obiettivo personale e il suo sogno. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: “Io sono venuto al Milan per vincere. L’obiettivo minino è …”

