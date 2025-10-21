Modric e Leao che gran rapporto | il 10 del Milan ha preso il croato come modello e maestro

Tra i segreti del Milan di Massimiliano Allegri, primo nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate, c'è da inserire anche l'ottimo feeling instauratosi tra Luka Modric e Rafael Leao. L'analisi del 'Corriere della Sera' con i retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric e Leao, che gran rapporto: il 10 del Milan ha preso il croato come modello e maestro

Approfondisci con queste news

#Passerini rivelazione sul #Milan: "#Leao con #Modric che non faceva neanche quando c'era #Ibrahimovic" #SempreMilan #SerieA #MilanFiorentina - X Vai su X

Leao mattatore, Modric instacabile. Kean finisce in Gabbia, qualità Fagioli: pagelle Milan-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

Modric e Leao, che gran rapporto: il 10 del Milan ha preso il croato come modello e maestro - Tra i segreti del Milan di Massimiliano Allegri, primo nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate, c'è da inserire anche l'ottimo feeling instauratosi tra Luka Modric e Rafael Leao. Segnala msn.com

Leao & Modric, la strana coppia del nuovo Milan. Così Luka è entrato nella testa di Rafa - Il croato è diventato un punto di riferimento per il portoghese anche negli allenamenti: il nuovo atteggiamento, le prospettive, il piano Allegri ... Riporta msn.com

Modric: "Leao è il presente e il futuro del Milan. Sogni? Non mi sento mai soddisfatto" - Luka Modric ha parlato di tutto nella sua prima intervista da giocatore del Milan, anche della maglia che ha scelto. Segnala tuttomercatoweb.com