Modifiche allo statuto dell' Azienda speciale la Cisl fp chiede l' accesso agli atti
La Cisl Fp ha chiesto l'accesso agli atti per le modifiche allo statuto dell'Azienda speciale di Terracina. "La sesta commissione consiliare del Comune si sarebbe riunita più volte per discutere e predisporre modifiche allo statuto senza però alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» ?CONTENUTO PREMIUM - facebook.com Vai su Facebook
| nella serata di giovedì scorso è stata convocata l’Assemblea Federale per la discussione di potenziali modifiche allo Statuto – sulla scorta delle proposte avanzate dal Consiglio Federale della FSGC. ?https://fsgc.sm/it/notizia/assemblea-federale-sul-tavol - X Vai su X
Modifiche allo statuto dell'Azienda speciale, la Cisl fp chiede l'accesso agli atti - "Violati i principi di trasparenza, correttezza e partecipazione previsti dalla normativa vigente e dal contratto nazionale funzioni locali". Secondo latinatoday.it
Trentino: Camera approva modifiche allo Statuto speciale - L'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale di modifiche allo Statuto speciale per il Trentino- Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, via libera del Senato al ddl di riforma costituzionale: ora il testo torna a Montecitorio - Via libera dall'aula del Senato con 85 sì, 45 contrari e 10 astenuti al ddl di riforma costituzionale che modifica lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Come scrive ilgazzettino.it