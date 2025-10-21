Modena via Farini chiusa giovedì per riprese di una serie tv | divieti e modifiche alla viabilità

Giovedì 23 ottobre, in via Farini a Modena sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto residenti e diretti alle attività, oltre che vietata la sosta, con rimozione, dal civico 56 al civico 50. In via Belle Arti, inoltre, sarà chiuso il marciapiede dal civico 8 fino a via Battisti con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

