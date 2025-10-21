Modena quando la forza arriva dalla panchina
Il calcio moderno si articola, ormai, su numerosi dettagli e caratteristiche aggiornate rispetto a quel che poteva essere decenni fa. È dimenticato il tempo nel quale sembrava sufficiente avere una formazione titolare all'altezza e poco altro, contando di fatto su una decina di giocatori "fissi". La rivoluzione post Covid ha, oltretutto, accentuato un progresso che sarebbe comunque stato inevitabile con l'aggiunta di due sostituzioni ulteriori, passando alle attuali cinque. Così facendo, si ha la possibilità di cambiare metà squadra a gara in corso. E cambiare metà dei giocatori di movimento significa cambiare (in bene o in male) lo svolgimento e le sorti di una partita.
