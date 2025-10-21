Moda e lusso i lavoratori del gruppo Kering in piazza VIDEO

Firenzetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori dell’alta moda scendono in piazza. A Scandicci e a Milano i dipendenti del gruppo Kering - che tiene insieme le aziende Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Italia - hanno aderito a uno sciopero di quattro ore indetto dai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

moda lusso lavoratori gruppoLa crisi del lusso, Kering cede i cosmetici. Lavoratori in presidio - Sciopero di 4 ore nelle sedi di Milano e Firenze dei dipendenti del gruppo che detiene marchi come Gucci e Saint Laurent, e un debito di oltre 9 miliardi ... Come scrive rainews.it

moda lusso lavoratori gruppoKering, oggi 4 ore di sciopero: "Nessuno vuole aprire al dialogo" - I lavoratori del gruppo del lusso che comprende Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori 1735, Bottega Veneta, Kering Ital ... Scrive lanazione.it

moda lusso lavoratori gruppoTod’s, l’amarezza del gruppo: se interpellati in tempo, avremmo chiarito tutto - La nostra organizzazione produttiva è sempre stata disciplinata rispettando regole e leggi ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Moda Lusso Lavoratori Gruppo