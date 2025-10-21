Mobilità sostenibile un nuova pista ciclo-pedonale tra Maccarese e Fregene

Fiumicino, 21 ottobre 2025 – Sarà presentato giovedì 30 ottobre alle ore 17:00, presso il Castello San Giorgio a Maccarese, il progetto esecutivo della nuova pista ciclo-pedonale che c ollegherà le località di Maccarese e Fregene lungo Viale di Castel San Giorgio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Fiumicino, in collaborazione con Maccarese S.p.A., rappresenta un intervento strategico per il territorio, con l’obiettivo di completare e integrare le reti ciclabili esistenti, valorizzare l’ambiente e incentivare forme di mobilità sostenibile. Tra i punti di forza del piano, i l recupero di un’antica canaletta di irrigazione in disuso, che sarà trasformata in un corridoio verde dedicato a ciclisti e pedoni, con minimo impatto ambientale e massima integrazione paesaggistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it