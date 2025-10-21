Mobilità dolce e sostenibile | ad Avellino torna il Progetto PiediBus
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il bilancio positivo della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025, l’Amministrazione commissariale del Comune di Avellino prosegue con determinazione nel percorso volto a promuovere forme di spostamento responsabili e a basso impatto ambientale. In un contesto urbano come quello avellinese, caratterizzato da un elevato tasso di inquinamento atmosferico dovuto principalmente al traffico veicolare, diventa sempre più urgente adottare azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità cittadina. In questa direzione si inserisce il Progetto “ PiediBus ”, un’iniziativa educativa e ambientale che coinvolge i più piccoli, le famiglie e le istituzioni, con l’obiettivo di incentivare il tragitto casa-scuola a piedi in piena sicurezza, riducendo l’utilizzo delle automobili e promuovendo stili di vita più sani e sostenibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
