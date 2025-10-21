Mobili bruciati e scarichi abusivi a Giaveno individuato il responsabile | scatta il deferimento

21 ott 2025

A Giaveno un giovane è stato deferito per gestione illecita di rifiuti dopo essere stato sorpreso a bruciare mobili e depositare materiali edili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

mobili bruciati e scarichi abusivi a giaveno individuato il responsabile scatta il deferimento

Mobili bruciati e scarichi abusivi a Giaveno, individuato il responsabile: scatta il deferimento

