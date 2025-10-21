Mjällby il Leicester di Svezia | un villaggio di pescatori ha vinto il campionato | Ha il 15% del budget del Malmö

E’ una storia di calcio, quella di Hallevik, piccolo villaggio di pescatori nel sud del Paese, 1.500 abitanti e una squadra — il Mj ällby — ha vinto il titolo di Svezia. Il paragone più immediato è con il Leicester City del 2016. Con una differenza: «all’epoca Mjällby era in terza divisione». Nel 2018, il Mjällby militava ancora nella terza divisione svedese, ma poi è gradualmente salito ai vertici del calcio professionistico svedese. I quinti posti nel 2020 e nel 2024 erano già stati notevoli. Ora, il Mjällby ha superato ogni aspettativa. Per la prima volta nella sua storia, il club potrà addirittura partecipare alle competizioni europee. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mjällby, il Leicester di Svezia: un villaggio di pescatori ha vinto il campionato: Ha il 15% del budget del Malmö

