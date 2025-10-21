Mister Jackpot spettacolo sul gioco d' azzardo a San Giusto Canavese

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fascino proibito del gioco d’azzardo svelato da Mister Jackpot, un complice del demone del gioco. Venerdì 7 novembre presso il Salone Gioannini, Piazza Municipio, 9 a San Giusto Canavese.Ingresso gratuito prenotazione consigliata: [email protected] o al 3403636284. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

