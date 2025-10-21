Mister Jackpot spettacolo sul gioco d' azzardo a San Giusto Canavese
Il fascino proibito del gioco d’azzardo svelato da Mister Jackpot, un complice del demone del gioco. Venerdì 7 novembre presso il Salone Gioannini, Piazza Municipio, 9 a San Giusto Canavese.Ingresso gratuito prenotazione consigliata: [email protected] o al 3403636284. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torna "MISTER JACKPOT" VENERDI 7 NOVEMBRE ore 21 al Salone Gioannini, Piazza Municipio, 9, San Giusto Canavese (TO). Mister Jackpot è un vincente: soldi, donne, auto di lusso. Un personaggio accattivante che riesce ad attrarre le persone con caris - facebook.com Vai su Facebook
