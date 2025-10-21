Missione della Commissione Antimafia a Ostia Colosimo | Denunciate affidatevi allo Stato

Missione della Commissione parlamentare antimafia presso la sede del Municipio di Ostia, che rientra in un ciclo di audizioni che riguardano la criminalità organizzata a Roma, guidata dal presidente Chiara Colosimo che ha spiegato la ragione di questa scelta: “Il messaggio forte e chiaro che vogliamo lanciare da qui è chiedere a una sola voce che si denunci. Non possono esserci reticenze, affidatevi allo Stato” aggiungendo che c’è un “ritorno in grande stile delle estorsione e dei tentativi di estorsioni”. “Le fibrillazioni dell’ultimo periodo accendono l’allarme su due questioni che riguardano Roma, ma dal punto di vista della Commissione antimafia, tutte le grandi città: la questione del narcotraffico e le piazze di spaccio, che è fuori controllo, e quella relativa alla divisione dei territori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Missione della Commissione Antimafia a Ostia, Colosimo: “Denunciate, affidatevi allo Stato”

