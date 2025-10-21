(askanews) – La regista Agustina Macri, figlia dell’ex Presidente argentino Mauricio Macri, con Miss Carbon ha portato alla Festa di Roma la storia di resilienza, sogni, lotta, di Carlita Rodrìguez, prima donna transgender a diventare minatrice nella Patagonia argentina. La splendida Lux Pascal, sorella transgender dell’attore Pedro Pascal, interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l’accesso alla miniera di carbone: sono ritenute portatrici di sfortuna, una minaccia per la stabilità del sito, ma Carlita supera ogni forma di resistenza, affermando sé stessa, come donna e come trans. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - “Miss Carbon”: Lux Pascal (sorella di Pedro) nei panni della prima trans minatrice