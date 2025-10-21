Miss Carbon | Lux Pascal sorella di Pedro nei panni della prima trans minatrice
(askanews) – La regista Agustina Macri, figlia dell’ex Presidente argentino Mauricio Macri, con Miss Carbon ha portato alla Festa di Roma la storia di resilienza, sogni, lotta, di Carlita Rodrìguez, prima donna transgender a diventare minatrice nella Patagonia argentina. La splendida Lux Pascal, sorella transgender dell’attore Pedro Pascal, interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l’accesso alla miniera di carbone: sono ritenute portatrici di sfortuna, una minaccia per la stabilità del sito, ma Carlita supera ogni forma di resistenza, affermando sé stessa, come donna e come trans. 🔗 Leggi su Amica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Porsche 996 Carrera 1100kg × 640CV Turbo? Full Carbon #porsche #porsche996turbo #996turbo #996 #porsche911 - facebook.com Vai su Facebook
Lux Pascal è “Miss Carbon” alla Festa del Cinema di Roma, la trans minatrice che lotta per le donne - La splendida Lux Pascal, sorella transgender dell'attore Pedro Pascal, interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l'accesso alla miniera di carbone ... Si legge su iodonna.it
Miss Carbon, recensione del film con Lux Pascal – #RoFF20 - La recensione di Miss Carbon, il film diretto da Agustina Macri con Lux Pascal. Scrive cinefilos.it
MIss Carbon, una transgender in miniera: video intervista alla regista Agustina Macri - Una storia vera di coraggio e voglia di inseguire i propri sogni, quello della prima donna transgender ammessa in un posto di lavoro esclusivamente maschile, la miniera. Segnala comingsoon.it