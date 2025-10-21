Misericordia di Soci | donato il terzo mezzo grazie a Eventi Sociali e tante aziende del Casentino

Arezzo, 21 ottobre 2025 – L'amministrazione utilizzerà il mezzo per il progetto di trasporto sociale e solidale Marco Polo. La scorsa domenica, in Piazza Garibaldi a Soci è stata ufficialmente consegnata una Fiat Panda (la terza) a favore della Misericordia di Soci grazie a un progetto di Eventi Sociali e alle donazioni generose di molte aziende del Casentino. Grazie a questa iniziativa imprenditoriale la Misericordia di Soci potrà contare su un mezzo nuovo per lo svolgimento dei servizi sociali e sanitari offerti quotidianamente dai quarantacinque volontari dell'associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Misericordia di Soci: donato il terzo mezzo grazie a Eventi Sociali e tante aziende del Casentino.

