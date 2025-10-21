Miracolo svedese

Nell’estremo sud della Svezia, a un’ora e mezza di macchina da Malmö, c’è una piccola penisola – Listerlandet – il cui nome sembra uscito da una fiaba. E a una fiaba somiglia molto anche la storia del Mjällby, squadra di riferimento della regione, capace di sbaragliare la concorrenza dei grandi club del Paese e aggiudicarsi, per la prima volta nella sua storia, il campionato svedese. L'ufficialità è arrivata ieri sera, dopo la vittoria per 0-2 sul Goteborg, fuori casa, che ha messo una distanza di ben 11 punti con l'Hammarby secondo in classifica a sole tre giornate dal termine. «Non avrei mai pensato di poter vivere qualcosa di simile nella mia vita», ha dichiarato il centravanti del Mjällby, Jacob Bergström, dopo aver dato il primo vantaggio alla propria squadra in questa storica partita «Sono incredibilmente grato di essere in questo gruppo: abbiamo dimostrato che credere in una squadra ti può portare più lontano di quanto immagini». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Miracolo svedese

