Prato, 21 ottobre 2025 – Un intervento pieno di coraggio, forte, diretto. Ma anche carico di dolore e commozione. Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, l’operaia morta a 22 anni nell’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo, ha partecipato ieri alla prima delle tre giornate degli Stati generali sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla Camera dei deputati. L’appuntamento è stato organizzato dalla commissione di inchiesta parlamentare presieduta da Chiara Gribaudo. Hanno preso parte, fra gli altri, la ministra del lavoro Marina Calderone, Massimiliano Quirico, direttore dell’associazione sicurezza e lavoro, Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mio nipote si dispera, vuole la sua mamma”: toccante intervento in memoria di Luana d’Orazio