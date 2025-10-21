Minori | Marrocco FI ' riforma necessaria per garantire più tutela nell' affidamento'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Oggi siamo chiamati ad approvare un provvedimento fondamentale per la tutela dei minori in affidamento. È una legge che rappresenta un passo decisivo verso una maggiore protezione dei bambini e un rafforzamento del ruolo delle istituzioni. La riforma riafferma uno dei principi cardine del nostro ordinamento: il primato dell'interesse superiore del minore. Si tratta di un testo equilibrato, concreto e sostenibile, che rende il sistema dell'affidamento familiare più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze reali dei bambini e dei ragazzi coinvolti". Così Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul Ddl Minori in affido. 🔗 Leggi su Iltempo.it

