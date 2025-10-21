Minori | Giachetti Iv ' ddl affidamento completa iter iniziato con Bibbiano'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Questo testo è il triste completamento dell'iter iniziato sei anni fa con le urla in Parlamento ‘parlateci di Bibbiano'. Per un vero rilancio dell'affidamento servivano meno controlli formali e più sostegno concreto alle famiglie, insieme a un rafforzamento dei diritti di quelle affidatarie, oggi quasi inesistenti. Limitarsi a raccogliere dati senza ripensare l'intero sistema rischia di tradursi in più burocrazia e meno tutela reale". Così Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, a proposito del ddl in materia di minori in affidamento. "E invece, ancora una volta si corre dietro a proclami altisonanti, dietro cui si cela l'antico ‘Dio, Patria e famiglia', per tradire l'intento dichiarato di voler mettere al centro la persona minorenne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

