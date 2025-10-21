Minori | Di Biase Pd ' con ddl su affido aumenta la burocrazia senza dare più tutele'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il Partito democratico si asterrà sul ddl in materia di minori in affidamento, per un atteggiamento di responsabilità ma anche per una valutazione critica di un testo che, pur nascendo con buone intenzioni, rischia di produrre più burocrazia che tutela". Così in Aula la deputata Michela Di Biase, capogruppo Pd in commissione Infanzia e Adolescenza, nel corso delle dichiarazioni di voto finali. "Condividiamo pienamente l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei minori collocati fuori dal nucleo familiare, ma la costruzione normativa approvata dalla maggioranza – prosegue – rischia di appesantire un sistema già complesso.

