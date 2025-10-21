Minorenni si fanno giustizia da soli | pestato l?indagato per abusi

Picchiato nella villa comunale di Mesagne uno dei due ragazzi indagati per accertare se è vero che abusarono di una 13nne una sera di qualche settimana fa. La vittima dell'aggressione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Minorenni si fanno giustizia da soli: pestato l?indagato per abusi

Altri contenuti sullo stesso argomento

"C'è un uomo che palpeggia le minorenni e le filma". Le denunce fanno scattare l'indagine https://ift.tt/0AOSJnF - X Vai su X

IMPERIA: TENTATO FURTO AL CONAD DI GALLERIA ISNARDI, IDENTIFICATE DUE MINORENNI / LE IMMAGINI - facebook.com Vai su Facebook

Minori stranieri soli, l'assessora Conti: «Il sistema è a rischio. Il governo ci deve 16 milioni, Bologna e Modena più esposti» - Romagna, l'assessore regionale al Welfare ha scritto una lettera ai ministri di Interno, Economia e Giustizia: «Nessuno in Italia è più svantaggiato di chi arriva da solo qui». Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Giustizia minorile: Bordignon (Forum famiglie), “Tribunale per minorenni presidio irrinunciabile di competenza e multidisciplinarietà” - “La decisione di archiviare la riforma Cartabia nella sua parte relativa alla giustizia minorile rappresenta un atto di realismo, ma anche un’occasione preziosa per ripensare, con coraggio e ... Lo riporta agensir.it

Giustizia riparativa: oltre 100 i minori che hanno partecipato al percorso - Guardarsi negli occhi, vittima e carnefice, per cercare di ricucire un rapporto. Si legge su rainews.it