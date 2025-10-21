Minorenne denunciato per sospetta attività di spaccio custodiva 600 grammi di hashish
A seguito di un'attività investigativa condotta dalla squadra giudiziaria della Polizia locale di Rimini, negli scorsi giorni un giovane di 17 anni è stato denunciato in stato di libertà per una presunta cessione continuata di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.Abbonati alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
