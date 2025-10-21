Doveva essere una tranquilla domenica di sport e di calcio giovanile, ma al Campo dell’Amicizia di Legnano la passione si è trasformata in paura. Durante la gara del campionato Allievi provinciali Under 17 tra Legnarello e Accademia BMV, un giovanissimo arbitro è stato fatto oggetto di pesanti minacce da parte di un genitore a bordo campo, tanto da sentirsi costretto a chiamare i carabinieri. Tutto è cominciato dopo un contrasto di gioco: un intervento duro, ma ritenuto regolare dal direttore di gara. Una decisione che non è piaciuta a un genitore presente sugli spalti, il quale, in preda alla rabbia, ha iniziato a inveire contro l’arbitro, arrivando a pronunciare una frase agghiacciante: "Ti sciolgo nell’acido". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia l’arbitro: ti sciolgo nell’acido. A fine partita arrivano i carabinieri