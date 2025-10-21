Minaccia di uccidere l' ex compagno e di incendiare casa con dentro la nuova fidanzata stalker rischia il processo
Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Lucia R., 50enne di Castel Volturno accusata di stalking nei confronti dell’ex compagno e della nuova fidanzata dell’ex. Il sostituto procuratore Domenico Verde, si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per la donna, assistita dall’avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
