Minaccia di uccidere l' ex compagno e di incendiare casa con dentro la nuova fidanzata stalker rischia il processo

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Lucia R., 50enne di Castel Volturno accusata di stalking nei confronti dell’ex compagno e della nuova fidanzata dell’ex. Il sostituto procuratore Domenico Verde, si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per la donna, assistita dall’avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

