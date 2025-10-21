Minacce a Gemmato | il sottosegretario devolve il risarcimento alla famiglia del carabiniere Legrottaglie

Secoloditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi, dinanzi al Tribunale di Bari (Giudice Unico Antonietta Guerra), l’udienza del processo sulle gravi minacce rivolte nell’ottobre 2022 al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato attraverso Messenger. L’imputato è un 58enne e i fatti avvennero pochi giorni dopo l’insediamento del sottosegretario. L’esponente di Fratelli d’Italia ha devoluto la somma del risarcimento alla famiglia del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso il giugno scorso. Le indagini. Grazie alle indagini degli agenti della Digos della Questura di Bari, l’autore delle minacce venne identificato in poche ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

minacce a gemmato il sottosegretario devolve il risarcimento alla famiglia del carabiniere legrottaglie

© Secoloditalia.it - Minacce a Gemmato: il sottosegretario devolve il risarcimento alla famiglia del carabiniere Legrottaglie

Contenuti che potrebbero interessarti

minacce gemmato sottosegretario devolveMinacce sui social al Sottosegretario Gemmato: «Finirai appeso a testa in giù come a Piazzale Loreto» - «Sei un falso, dici bugie, sei un fascista di merda, sempre appeso li finisci a piazzale Loreto tranquillo tu la Meloni, Ignazio e tutti vi metteremo appesi per i piedi». lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Minacce Gemmato Sottosegretario Devolve