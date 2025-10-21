Minacce a Gemmato | il sottosegretario devolve il risarcimento alla famiglia del carabiniere Legrottaglie
Si è tenuta oggi, dinanzi al Tribunale di Bari (Giudice Unico Antonietta Guerra), l’udienza del processo sulle gravi minacce rivolte nell’ottobre 2022 al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato attraverso Messenger. L’imputato è un 58enne e i fatti avvennero pochi giorni dopo l’insediamento del sottosegretario. L’esponente di Fratelli d’Italia ha devoluto la somma del risarcimento alla famiglia del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso il giugno scorso. Le indagini. Grazie alle indagini degli agenti della Digos della Questura di Bari, l’autore delle minacce venne identificato in poche ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
