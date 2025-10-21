Milo Infante è un pezzo di… L’avvocato Lovati torna a parlare ed è choc

Caffeinamagazine.it | 21 ott 2025

Chi pensava che Massimo Lovati fosse sparito dalla scena dopo la sua uscita di scena come legale di Andrea Sempio dovrà ricredersi. L’avvocato, che negli ultimi mesi è diventato una presenza costante nel panorama televisivo, è tornato a far parlare di sé. Lo si è visto nella puntata del 20 ottobre de “Lo stato delle cose” e il suo nome è stato menzionato anche a “Storie Italiane”. Ma è soprattutto la sua nuova apparizione a “Falsissimo”, il programma di Fabrizio Corona, a riaccendere il dibattito. Lì, tra confessioni, vino e dichiarazioni al vetriolo, Lovati ha messo in scena un racconto che oscilla tra il personale e il mediatico, tra il rancore e il desiderio di restare protagonista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

