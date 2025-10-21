Millennials 2025 | concerto del violoncellista Luigi Di Cristofaro
Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17.30 nella sala Bellisario del conservatorio “Luisa D’Annunzio” in viale Muzii, si terrà un nuovo concerto, per la rassegna Millennials 2025, durante il quale si esibirà il violoncellista Luigi Di Cristofaro. Eseguirà le musiche di Johann Sebastian Bach, Nicola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
