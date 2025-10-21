Mille Miglia doppio storico passaggio a Ferrara nel 2026 | i bolidi in città per due giornate

La Mille Miglia torna a Ferrara. Anche per il 2026, infatti, la ‘Freccia Rossa’ toccherà la nostra città. L’ufficialità è arrivata martedì 21 ottobre, a Brescia, nel corso della presentazione ufficiale delle varie tappe della ‘corsa più bella del mondo’. E lo farà addirittura in due distinte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

