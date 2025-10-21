Miley Cyrus illumina Vogue France | nuova immagine e libertà assoluta

Miley Cyrus torna al centro della scena con la copertina di Vogue France, dove posa in una versione inedita: più matura, essenziale e sicura di sé. L’artista statunitense, fotografata in un set dallo stile raffinato, incarna oggi una femminilità libera da etichette e in pieno controllo della propria immagine. Nell’intervista, la cantante parla del suo percorso di crescita, dalla ribellione degli anni passati alla consapevolezza di oggi. “ Ho imparato a fermarmi e a scegliere cosa fare davvero”, racconta, sottolineando il bisogno di autenticità dopo una carriera sempre sotto i riflettori. Tra musica, moda e introspezione, Miley mostra la serenità di chi ha saputo trasformare la propria evoluzione artistica in una dichiarazione di libertà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it