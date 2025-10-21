Milano | vicini di casa Pamela Genini vengono sentiti come testimoni in procura
Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Continuano in procura a Milano le audizioni sull'omicidio di Pamela Genini. In questo momento, la polizia e la pm Alessia Menegazzo stanno ascoltando i vicini che la sera del 14 ottobre scorso hanno sentito le urla della ventinovenne uccisa con oltre 30 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin. Nel pomeriggio verrà ascoltato anche l'ex fidanzato Francesco Dolci, l'amico con cui Pamela Genini era al telefono pochi minuti prima di essere uccisa. Già sentito subito dopo il delitto è stato proprio lui a raccontare alla procura una relazione fatta di aggressioni e violenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Milano: vicini di casa Pamela Genini vengono sentiti come testimoni in procura - Continuano in procura a Milano le audizioni sull'omicidio di Pamela Genini. Lo riporta iltempo.it
"Pamela trascinata per i capelli, le grida e poi il silenzio": il femminicidio di Milano raccontato dai vicini di casa - Chi abita nello stesso stabile di Pamela Genini e in quello a fianco è stato testimone dell'aggressione mortale compiuta da Gianluca Soncin. Come scrive today.it
Pm Milano sentono vicini di Pamela, alcuni hanno visto omicidio - Con le audizioni di oggi in Procura a Milano si ritorna a una settimana fa, a quei terribili momenti in cui Pamela Genini è stata accoltellata da Gianluca Soncin, il 52enne o ... Lo riporta msn.com