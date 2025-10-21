milano tukiki festeggia 10 anni di sorrisi | una festa per tutti!

TUKIKI:) nasce come Progetto nel 2015, all’interno della ASD Minerva Milano, impegnata nella promozione e sviluppo del calcio integrato, oltre che del calcio femminile. Il progetto nasce da un’idea condivisa da Camilla Meroni e Federica Cappella, fondatrici del progetto ieri e Presidentessa e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tukiki compie 10 anni: a Milano una rivoluzione d’inclusione a colpi di sport e sorrisi - Tukiki :) celebra dieci anni di impegno e successi nell'abbattere le barriere e promuovere l'inclusione attraverso lo sport. Riporta varese7press.it