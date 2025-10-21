Milano Ti do fuoco ti apro il cranio | arrestato 31enne che minacciava e picchiava la compagna ex modella

Secondo il capo d'imputazione, "tentava di strangolarla, cagionandole ecchimosi alla gamba e al braccio destro nonché contusioni multiple e infrazione a una costola".

