Milano sfida Scandicci Conegliano cerca riscatto | notte di stelle in Serie A1 femminile con gli anticipi della 13ma giornata

È un mercoledì grandi firme per il volley femminile italiano, con due sfide che vedono in campo tre big e una outsider per la vittoria del campionato. Si giocano domani sera, infatti, Monviso–Conegliano e uno degli scontri più attesi di tutta la stagione, quello tra Scandicci e Milano. Sono i due anticipi della 13ª giornata di Serie A1, che si disputerà a dicembre in concomitanza con il Mondiale per Club, competizione che coinvolgerà Conegliano e Scandicci, le due finaliste della Champions League dello scorso anno. Si parte alle 20.00 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte con le padrone di casa del Wash4Green Monviso che ospitano la Prosecco Doc A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano sfida Scandicci, Conegliano cerca riscatto: notte di stelle in Serie A1 femminile con gli anticipi della 13ma giornata

News recenti che potrebbero piacerti

| POST PARTITA Le parole di Mister Pastorino sulla sfida di Serie D contro il Club Milano «È stata la partita giustissima per l'occasione. Avevo rimarcato ai miei ragazzi che questa la temevo molto di più che contro il Varese perché venendo qua, magari a l Vai su Facebook

Stadio Milano, architetto Foster: " Nuovo San Siro sfida eccitante, la storia sarà rispettata" - X Vai su X

Una strepitosa Milano spezza l’incantesimo Conegliano e si prende la sua prima Supercoppa! - Trieste si è trasformata per un giorno nella capitale del volley: il PalaTrieste ha accolto la Supercoppa Fineco 2025, che ha riproposto l’eterna sfida tra Numia Vero Volley Milano e l’Imoco ... Secondo mbnews.it

Supercoppa italiana, Milano batte Conegliano: Egonu MVP da 30 punti - La Numia Vero Volley Milano guidata da una straordinaria Paola Egonu, MVP da 30 punti, vince la Supercoppa italiana battendo la Prosecco Doc A. Si legge su sport.sky.it

Conegliano-Milano oggi in tv, Supercoppa Italiana volley femminile 2025: orario, canale in chiaro, streaming - La rivalità infinita tra Conegliano e Milano riparte dal PalaTrieste, sabato 18 ottobre alle 17. Come scrive oasport.it