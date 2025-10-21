Milano | mamma Pamela Genini ' Soncin un mostro amiche l' hanno lasciata sola'
Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro. Mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei". Una Smirnova, madre di Pamela Genini, ricorda così Gianluca Soncin, l'uomo che con oltre 30 coltellate ha ucciso la figlia ventinovenne che cercava di avere un futuro nella moda e nello spettacolo. Se lei fosse a conoscenza delle violenze che subiva la figlia, la mamma è netta: "Non ne sapevo nulla. Se mi avesse parlato, avrei denunciato subito e forse non sarebbe successo niente di tutto questo" chiarisce in un'intervista a 'Dentro la notizia' su Canale 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Milano: mamma Pamela Genini, 'Soncin un mostro, amiche l'hanno lasciata sola'
Femminicidio Milano: aperta camera ardente di Pamela Genini - È giunto da Milano poco dopo mezzogiorno a Villa d'Almè, alla casa del commiato D'Adda Boffelli, il feretro di Pamela Genini, la ventinovenne di Strozza uccisa a Milano dal
Pamela Genini, la mamma Una Smirnova: «Ce la farò per il mio nipotino che sta per nascere». Duemila a Gorla per la fiaccolata contro la violenza - Milano, la madre di Pamela Genini ha incontrato Moira Cucchi, sopravvissuta alle violenze dell'ex marito.