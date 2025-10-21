Milano | mamma Pamela Genini ' Soncin un mostro amiche l' hanno lasciata sola'

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro. Mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei". Una Smirnova, madre di Pamela Genini, ricorda così Gianluca Soncin, l'uomo che con oltre 30 coltellate ha ucciso la figlia ventinovenne che cercava di avere un futuro nella moda e nello spettacolo. Se lei fosse a conoscenza delle violenze che subiva la figlia, la mamma è netta: "Non ne sapevo nulla. Se mi avesse parlato, avrei denunciato subito e forse non sarebbe successo niente di tutto questo" chiarisce in un'intervista a 'Dentro la notizia' su Canale 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

