Milano | ex fidanzato ' dicevo a Pamela Genini di denunciare ma aveva paura'
Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Le dicevo di denunciare, ma lei aveva paura per la sua famiglia". Francesco Dolci, l'amico che ha raccolto le ultime parole di Pamela Genini e ha fatto scattare l'allarme che ha portato all'arresto per omicidio pluriaggravato di Gianluca Soncin, lo ripete più volte nel corso della sua testimonianza raccolta al quarto piano della Procura di Milano. Davanti ai poliziotti della Questura, alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e alla pm Alessia Menegazzo, l'uomo ha ricostruito i diversi episodi in cui Soncin si sarebbe mostrato aggressivo: dalla pistola puntata al ventre della giovane, al dito rotto che costrinse Pamela Genini a ricorrere alle cure mediche, fino alle minacce verbali di uccidere la madre o il cane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
