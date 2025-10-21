La Federazione internazionale di sci ha deciso che non permetterà agli atleti e alle atlete russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Per Parigi 2024, il Comitato olimpico internazionale aveva autorizzato la partecipazione agli atleti dei due Paesi a titolo neutrale e con condizioni rigorose ma ha lasciato alle singole federazioni internazionali la decisione se ammetterli o no alle procedure di qualificazione olimpica. Alcune stanno vietando a russi e bielorussi di partecipare alle competizioni mentre la Guerra in Ucraina continua. "Il Consiglio della Fis si è riunito oggi e ha votato di non consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi come Atleti individuali neutri (Ain) alle gare di qualificazione per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026", si legge in una nota della Fis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina 2026, negata la qualificazione agli atleti russi e bielorussi