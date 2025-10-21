Milano corrieri derubati e minacciati | stop consegne ai Rom

Molte società di spedizioni hanno deciso di sospendere le consegne al Villaggio delle Rose, campo rom alla periferia di Milano.

