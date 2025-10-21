Milano approva l'interruzione condizionata dei rapporti con Tel Aviv | a cosa serve il gemellaggio tra città

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l'interruzione "condizionata" del gemellaggio con Tel Aviv e la proposta di un patto d'amicizia con Gaza City. Il primo è vincolato dal "rispetto degli impegni del piano di pace", il secondo dall'amministrazione di un "organismo democraticamente eletto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

