Milano anziana sola morta in casa dopo molti anni | Trovato in casa lo scheletro completamente vestito

Celestina Vacchini proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni. Non si esclude che il decesso sia avvenuto 10 anni fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, anziana sola morta in casa dopo molti anni | Trovato in casa lo scheletro completamente vestito

