Milano, 21 ottobre 12025 – A Milano sorgerà il ‘Bosco della Musica’: al Conservatorio 'Giuseppe Verdi' si è infatti svolta la cerimonia di firma del contratto d'appalto del progetto di rigenerazione urbana e di grande portata sociale nel quartiere di Rogoredo. All'evento sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il capo dipartimento Opere pubbliche e Politiche abitative MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) Calogero Mauceri, il direttore e il presidente del Conservatorio 'Verdi' Massimiliano Baggio e Joanna Carvelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, a Rogoredo nascerà il Bosco della Musica: sarà il nuovo polo del Conservatorio Verdi