Milan Trevisani difende Leao | Così gli fate solo del male A Rafa dico questo …

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha criticato i tifosi rossoneri accusandoli di creare pressioni inutili nei confronti di Leao. Il giornalista si rivolge poi direttamente a lui, consigliandogli di rimanere sereno e leggero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan trevisani difende leao cos236 gli fate solo del male a rafa dico questo 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Trevisani difende Leao: “Così gli fate solo del male. A Rafa dico questo …”

News recenti che potrebbero piacerti

Trevisani "difende" Leao: "Sta imparando a fare un nuovo ruolo" - Milan e su Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati allo Stadium: "Nel primo tempo ci ... Come scrive milannews.it

milan trevisani difende leaoMilan, Ibrahimovic: Leao ha vinto lo scudetto da solo, non perdono Guardiola, la verità su Allegri - Zlatan Ibrahimovic ripercorre la sua storia da calciatore ma ancora non dimentica alcuni dissapori. Scrive sport.virgilio.it

Il caso Leao e l’annuncio di Allegri prima di Udinese-Milan: “Ecco la mia speranza” - Genoa di stasera prende ufficialmente il via la quarta giornata di Serie A. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Trevisani Difende Leao