Milan Trevisani difende Leao | Così gli fate solo del male A Rafa dico questo …
Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha criticato i tifosi rossoneri accusandoli di creare pressioni inutili nei confronti di Leao. Il giornalista si rivolge poi direttamente a lui, consigliandogli di rimanere sereno e leggero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Riccardo #Trevisani a Cronache di Spogliatoio: ? "La #Juve ha più grinta e identità rispetto all'anno scorso, ma gioca peggio a calcio, o meglio, non cerca proprio di giocare a calcio. Ha giocato peggio con l'#Inter che con il #Milan, ma il risultato determ - facebook.com Vai su Facebook
“Rispetto a Dembelé, #Leao è già più avanti. Deve trovare l’allenatore che gli faccia fare il giusto click. È un’occasione d’oro” ? Le parole di @RickyTrevisani a @CronacheTweet sull’evoluzione da centravanti del numero 10 del #Milan - X Vai su X
Trevisani "difende" Leao: "Sta imparando a fare un nuovo ruolo" - Milan e su Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati allo Stadium: "Nel primo tempo ci ... Come scrive milannews.it
Milan, Ibrahimovic: Leao ha vinto lo scudetto da solo, non perdono Guardiola, la verità su Allegri - Zlatan Ibrahimovic ripercorre la sua storia da calciatore ma ancora non dimentica alcuni dissapori. Scrive sport.virgilio.it
Il caso Leao e l’annuncio di Allegri prima di Udinese-Milan: “Ecco la mia speranza” - Genoa di stasera prende ufficialmente il via la quarta giornata di Serie A. Si legge su calciomercato.it